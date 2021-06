Euro 2020 : Une ferveur inédite s’empare de la Suisse qui célèbre son équipe nationale dans sa mixité

La Suisse a réalisé l’exploit historique de battre la France, championne du Monde en titre, en huitième de finale de l’Euro ce lundi soir. Un événement retentissant du point de vue sportif, mais pas seulement. Dans ce petit pays où le football n’occupe qu’une place mineure dans le cœur du peuple, une ferveur inédite s’est emparée des habitants.

Joël Robert, journaliste sportif helvète : "En Suisse, il y a beaucoup d’immigrés espagnols, Portugais et des Balkans, et eux, qui supportent leur équipe nationale, sortaient et mettaient de l’ambiance dans la rue à chaque fois que leur nation d’origine réussissait un exploit. Le Suisse, lui, est beaucoup plus renfermé, plus timide dans ces cas-là. Mais lundi soir il s’est réveillé, il est sorti dans les rues. Il a célébré partout en Suisse cette victoire considérée comme un événement."

Le pays a célébré cette victoire comme jamais auparavant : "Il faut dire aussi que les gens avec le Covid sont frustrés depuis un an et demi et ils avaient besoin d’extérioriser tout ça, ils avaient besoin de faire la fête. Les Suisses sont fiers de porter le maillot de l’équipe nationale. On voit des gamins maintenant avec des maillots de l’équipe de Suisse alors qu’avant c’était avec d’autres maillots. Il y a désormais un sentiment d’appartenance, d’attachement fort à cette équipe nationale. Il y a des personnes qui n’ont jamais vu un match de foot, qui lundi soir sont restées jusqu’à minuit pour voir la victoire de l’équipe nationale. Et c’est vraiment une communion, de tout un peuple, de tout un pays, qui est maintenant derrière la Nati. L’Euro en Suisse a vraiment commencé lundi, jusque-là le public s’y intéressait modérément, désormais il y a une ferveur incroyable. Le pays figure dans les huit meilleures nations de cet Euro, et ça déjà, c’est une grosse victoire pour le peuple suisse."

Une ferveur d’autant plus intéressante que la mixité de la Suisse est totalement incarnée dans l’équipe nationale : "Le noyau dur de cette équipe est d’origine balkanique même si les joueurs sont nés en Suisse où y sont arrivés très jeunes. Des parents qui ont connu la guerre et qui sont venus se réfugier en Suisse, qui ont été accepté par le peuple et ils sont des Suisses à part entière. Ils se sentent tous profondément Suisses. Ils ont fait leurs classes avec l’équipe nationale. Il n’a jamais été question pour eux de jouer pour leur pays d’origine. Les joueurs qui sont à la base du succès helvétique ont toujours eu le drapeau suisse encré au fond d’eux. Même si évidemment, après la lourde défaite contre l’Italie, il y a eu une récupération politique. Les parties les plus à droite des politiques et de la population ont remis en question l’engagement des joueurs d’origine étrangère. En prétextant par exemple qu’ils ne chantent pas l’hymne national et donc qu’ils ne se sentent pas vraiment suisses. Il y a eu une récupération politique malsaine. Mais moi, je connais ces joueurs, ils ont toujours eu l’équipe nationale suisse en eux et lundi soir ils étaient très fiers de rendre une joie absolument incroyable à ce pays. De voir ces images de liesse ça leur a vraiment fait plaisir. Eux qui étaient un peu perdus à Bucarest. C’est une belle revanche pour ces joueurs-là."