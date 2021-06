Euro 2020 : une Croatie appliquée bat l’Écosse et s’offre la deuxième place du groupe D

La Croatie a battu l’Écosse 3-1 ce mardi soir à Hampden Park. Les Croates ont ouvert le score peu après le quart d’heure de jeu par Nikola Vlasic. L’Écosse a repris un peu d’espoirs en égalisant juste avant la mi-temps, une réalisation de Callum McGregor. Mais en deuxième période, Luka Modric et Ivan Perisic y sont également allés de leur petit but pour fixer le score. Les vice-champions du Monde prennent de cette façon la deuxième place du groupe D derrière l’Angleterre et devant la République Tchèque, toutes deux qualifiées pour les huitièmes. Les Anglais ayant battu les Tchèques 0-1 dans le même temps.

Le résumé du match

Les Écossais débutent bien cette rencontre et on les voit d'ailleurs un peu plus que les Croates pendant le premier quart d'heure. Malgré tout, ce sont bien les vice-champions du Monde qui ouvrent la marque à la 17e minute de jeu par Nikola Vlasic. Après un bon mouvement latéral et une bonne circulation du ballon, Perisic réceptionne un centre venu de la droite. Il envoie de la tête, Vlasic contrôle de la poitrine et trompe le portier croate.