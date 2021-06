Un seul être vous manque, et tout est dépeuplé. Complètement amorphes en première mi-temps face au Danemark à l’Euro, les Diables Rouges sont remontés sur la pelouse avec le couteau entre les dents mais surtout… avec Kevin De Bruyne, qui a offert la victoire à la Belgique (1-2).

Absent lors du premier match face à la Russie après avoir souffert d’une fracture du nez et de l’orbite, Kevin De Bruyne est monté au jeu à la pause face aux Danois. Déjà auteur de l’assist pour Thorgan Hazard sur l’égalisation de la Belgique, KDB s’est retrouvé à la finition d’un superbe mouvement collectif sur le deuxième but des Diables. Lancé en profondeur, l’ogre Romelu Lukaku parvient à conserver le ballon tout en puissance et en technique sur le côté droit. Big Rom' trouve ensuite Youri Tielemans qui cède le ballon à Thorgan Hazard dans l’axe. Il remet en un temps à son frère Eden, monté à l’heure de jeu avec Axel Witsel, et décale Kevin De Bruyne sur le côté gauche. Sans se poser de question, De Bruyne envoie une lourde frappe du pied gauche au fond du but de Kasper Schmeichel. 1-2 : merci Kevin !