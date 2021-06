1-1 : Autogoal de Ruben Diaz - Portugal - Allemagne - 19/06/2021 L'Allemagne égalise ! Kimmich est à la retombée d'un très beau renversement de jeu sur la droite. Il enchaîne avec un centre au second poteau. Oublié par Semedo, Gosens remise sans contrôle vers les six mètres. Sous la pression de Havertz, Dias, qui était au contact de son homologue, ne maîtrise pas son intervention et marque contre son camp !