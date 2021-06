Euro 2020 : Suivez pays de Galles - Suisse en direct (LIVE vidéo 15H)

Direction l'Azerbaïdjan pour la première journée des poules du groupe A qui voit le pays de Galles et la Suisse s'affronter au stade Olympique de Bakou. Une rencontre à suivre en direct vidéo sur nos antennes. Coup d’envoi à 15H.

Pays de Galles - Suisse, un duel d'outsiders, un duel d'équipes dont on parle très peu. Dans l'ombre de l'Italie et de la Turquie, favoris proclamés dans le groupe A, les deux équipes voudront aborder leur Euro de la plus belle des manières pour briguer une éventuelle qualification. Malheur au perdant donc qui pourrait (déjà) perdre d'importantes plumes pour la suite.

Jamais décevante mais rarement brillante, la sélection helvète espère conjurer le sort et déjouer les pronostics dans cet Euro. Mais attention, en face, les Gallois, qui n'ont pourtant plus grand-chose de l'équipe surprise de 2016, n'auront rien d'une victime expiatoire.

Les compos probables :

Pays de Galles : G. Ward - C. Mepham, J. Rodon, R. Davies - C. Roberts, J. Allen, E. Ampadu, J. Williams - G. Bale (cap), H. Wilson, D. James