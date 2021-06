Euro 2020 : Suivez Pays-Bas - Ukraine en direct (LIVE vidéo 21H)

Direction Amsterdam pour la première journée des poules du groupe C qui voit les Pays-Bas et l'Ukraine s'affronter à la Johan Cruijff ArenA. Une rencontre à suivre en direct vidéo sur nos antennes. Coup d’envoi à 21h.

De retour sur le devant de la scène après de très longues années de vache maigre, les Pays-Bas ne sont pas là pour faire de la figuration. Ultra ambitieux malgré la défection de son roc défensif, Virgil Van Dijk, les Bataves rêvent d'un dernier carré dans une grande compétition, stade qui leur échappe depuis 2014.

De son côté, l'Ukraine avance à pas feutrés après des derniers mois quelque peu difficiles. S'ils se sont rassurés (et encore) en tenant leur rang en matches de préparation contre...Chypre (4-0) et l'Irlande du Nord (1-0), ils ont inquiété en étant accrochés par Bahrain, le Kazakhstan et la Finlande (trois 1-1 consécutifs). Parviendront-ils à remonter leur niveau pour tenir tête à l'ogre oranje.

Les compos probables :

Pays-Bas : Stekelenburg; Dumfries, De Ligt, De Vrij, Blind, Wijndal; De Roon, De Jong, Wijnaldum; Weghorst, Depay



Ukraine : Bushchan; Karavayev, Zabarnyi, Kryvtsov, Matviyenko, Mykolenko; Shaparenko, Sydorchuk, Zinchenko; Malinovskyi, Yaremchuk