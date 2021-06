1-1 : But de Goran Pandev - Autriche - Macédoine du Nord - 13/06/2021 Quelle erreur des Autrichiens ! Alioski centre dans l'axe, le dégagement de Hinteregger est contré en direction de Bachmann. Le portier autrichien percute Alaba et Pandev, qui attendait patiemment, pousse le ballon dans le but vide.