Angleterre - Croatie, un choc au doux parfum de revanche. Parce que, rappelez-vous, il y a pile trois ans, les cyniques Croates avaient brisé les rêves des Anglais en demi-finale au bout du suspense et de prolongations haletantes (2-1). Face à une Vatreni, dont les piliers (Perisic, Modric, Rakitic) commencent à prendre de l'âge, les Three Lions voudront donc redorer leur blason et entamer de la plus belle des manières un tournoi dont certains les proclament favoris. Qui sortira vainqueur de ce premier choc du groupe D ?