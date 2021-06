Euro 2020 : Suisse-Turquie : revivez le direct commenté (vidéos)

1-0 : But de Seferovic - Suisse - Turquie - 20/06/2021 Seferovic ouvre le score ! Aux abords de la surface, l'attaquant suisse pivote sur lui même et décoche une frappe croisée et sèche du gauche qui vient se loger dans le petit filet gauche de Çakır. Le portier turc ne peut rien faire et la Suisse mène 1-0.