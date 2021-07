Euro 2020 : Sterling, le cœur de lion de l’Angleterre

Dans le premier match où l’Angleterre a été menée au score à l’Euro, Raheem Sterling a sonné la révolte, confirmant son Euro de haut vol, qu’il compte bien mener à son terme avec un sacre dimanche en finale contre l’Italie.

Alors que l’Angleterre butait sur la défense danoise en prolongation de la demi-finale mercredi à Wembley (2-1), Sterling a pris, comme souvent, ses responsabilités.

Il est entré pour la énième fois dans la surface et a fait la différence en obtenant un penalty controversé et transformé en deux temps par Harry Kane. Pris en tenaille entre Joakim Maehle et Mathias Jensen, le premier touchant son genou droit et l’autre sa hanche gauche, Sterling a subi deux contacts jugés suffisants par l’arbitre néerlandais Danny Makkelie pour désigner le point de penalty.

L’Angleterre, qui se réveille jeudi pour la première fois depuis 55 ans dans la peau d’un finaliste de compétition majeure, sait ce qu’elle doit au joueur de Manchester City.

"Il est le meilleur Anglais et de loin" dans ce tournoi, a tranché sans hésiter Jamie Carragher, l’ancien de Liverpool, à la télévision anglaise.

Auteur de trois buts depuis le début de la compétition – l’égalisation contre le Danemark a été attribuée à Simon Kjaer contre son camp, mais sous la pression immédiate de Sterling qui pouvait marquer – ainsi que d’une passe décisive pour l’ouverture du score de Kane en quart contre l’Ukraine, il a étalé toute sa palette d’ailier-buteur.