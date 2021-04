Euro 2020 : si vous avez des tickets, vous avez jusqu’à 18h ce jeudi pour vous faire rembourser

Y aura-t-il ou non du public dans les stades lors de l’Euro en juin prochain ? Et si oui, combien de personnes ? Ces questions sont malheureusement encore sans réponse, de quoi déconcerter les personnes en possession des précieux sésames pour une rencontre. Dans ce cas, plusieurs options s’offrent à vous.

La première, si vous craignez de ne pas pouvoir prendre les dispositions nécessaires pour voyager (congés, quarantaine…) ou que vous n’avez plus envie d’assister à la rencontre pour laquelle vous avez des billets, vous pouvez restituer les tickets. Mais attention, vous avez jusqu’à 18h ce jeudi pour le faire. Après cela il ne vous sera plus possible de vous faire rembourser pour ces raisons.

La deuxième, vous pouvez conserver vos billets et tenter de vous rendre au match (si les pays concernés le permettent). Si la rencontre se déroule finalement à huis-clos, est annulée ou se déroule avec un nombre trop limité de supporters pour vous accueillir, alors vous serez remboursé.

Si vous êtes dans une autre situation, vous trouverez toutes les réponses à vos questions via ce lien : https://support.tickets-euro2020.uefa.com/hc/fr

Pour rappel, les Diables rouges débuteront leur euro face à la Russie à Saint-Pétersbourg (12 juin), ils se rendront ensuite à Copenhague pour affronter le Danemark (17 juin) pour finalement retourner à Saint-Pétersbourg le 21 juin pour y affronter la Finlande.