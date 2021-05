Euro 2020 : Sergio Ramos réagit à son absence, "cela fait mal de ne pas pouvoir représenter son pays"

Sergio Ramos s’est adressé à ses supporters lundi après avoir été écarté de la sélection espagnole de 24 joueurs choisis pour participer au prochain Euro 2020. Une exclusion que le capitaine de la Roja, touché aux ischio-jambiers, a accepté.

"(L’exclusion de) l’Euro vient s’ajouter aux mois difficiles que j’ai vécus et à une des saisons les plus atypiques de toute ma carrière. Je me suis battu et j’ai travaillé chaque jour corps et âme pour revenir à 100% avec le Real Madrid et la sélection mais les choses ne se passent pas toujours comme prévu. Cela m’attriste de ne pas avoir pu aider mon équipe et de ne pas pouvoir défendre les couleurs de l’Espagne mais dans cette situation-ci, c’est mieux de faire un pas de côté, bien récupérer et revenir l’année prochaine. Cela fait mal de ne pas pouvoir représenter son pays mais je dois être honnête et sincère", a écrit Ramos sur ses réseaux sociaux.

Le capitaine de le Roja a également tenu à encourager ses équipiers. "Je souhaite beaucoup de chance à mes équipiers pour que nous fassions un grand Euro. Vous aurez un supporter de plus à la maison."

