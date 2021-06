Euro 2020 : Robin Gosens, la nouvelle coqueluche allemande que tout le monde va s'arracher -... A chaque compétition, certains joueurs sortent de l'ombre et marquent les esprits. On peut parler de Sami Kedhira lors de la Coupe du Monde 2010 ou encore Wayne Rooney lors de l'Euro 2004. Et si le prochain s'appelait Robin Gosens? Alors que toute l'Allemagne attendait Thomas Müller ou Serge Gnabry, l'étincelle est finalement venue du joueur de l'Atalanta. Latéral hyperactif à Bergame, l'Allemand a dynamité à lui tout seul la défense portugaise ce samedi lors de la victoire 2-4 : un but et deux assits sur les quatre buts. Excusez du peu. Pourtant, tout n'avait pas bien commencé pour le joueur. Défait contre la France lors du premier match, le latéral s'est même retrouvé au cœur d'une polémique pour avoir chargé violement Benjamin Pavard. Peu importe, ce samedi il a laissé sa carte de visite à toutes les nations, mais aussi à tous les grands clubs européens. "Je dois me pincer, je n'y crois pas encore", a-t-il plaisanté après le match. "Je suis ultra heureux, je vais en profiter ce (samedi) soir et demain (dimanche) encore un peu. Et ensuite on se concentre sur la Hongrie (mercredi prochain)."