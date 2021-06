Euro 2020 : Robin Gosens espère "faire taire les supporters" anglais à Wembley

1-4 : But de Robin Gosens - Portugal - Allemagne - 19/06/2021 L'Allemagne en démonstration ! Une nouvelle action collective fait mouche. Alerté à droite, Kimmich prend l'information et délivre un centre parfait au second poteau pour la tête de Gosens qui, encore une fois oublié par la défense, fait trembler les filets ! L'Allianz Arena vrombit de plaisir !