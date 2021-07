Auteur à nouveau d’une excellente prestation au cœur de la défense italienne, Leonardo Bonucci était évidemment heureux mais pense déjà à la finale :

"C’est le match le plus difficile que j’ai joué. Compliments à l’Espagne pour ce qu’ils ont mis sur le terrain. Encore, une fois, l’Italie a montré des valeurs, du cœur, de la capacité à souffrir. C’est une joie conquise dans la souffrance, c’est encore plus beau. On savait qu’ils pourraient présenter des surprises au coup d’envoi, Luis Enrique l’a déjà fait dans sa carrière. Compliments à l’Espagne pour le grand match qu’ils ont fait. Il manque quelques centimètres, il faut récupérer, on a trois jours. C’est quelque chose d’incroyable ce qu’on fait, on ne doit pas s’en contenter. On est en finale. On devra mettre la même volonté, les mêmes sacrifices pour ramener ce qui manque à l’Italie depuis 50 ans (depuis la dernière victoire à l’Euro en 1968, ndlr)."