Euro 2020, revivez Suisse – Espagne avec notre direct commenté

1-1 : But de Xherdan Shaqiri - Suisse - Espagne - 02/07/2021 La Suisse égalise ! Sur un petit ballon aérien à l'entrée de la surface, sur la droite, Laporte et Pau Torres se gênent, le Français faisant rebondir la sphère sur son coéquipier. A l'affût, Freuler en profite et centre pour Shaqiri qui, seul face à Simon, ne gâche pas l'offrande et relance complètement le suspense dans ce quart de finale !