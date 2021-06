Euro 2020 : Revivez Portugal - Allemagne en direct commenté (2-4)

2-4 : But de Diogo Jota - Portugal - Allemagne - 19/06/2021 Le Portugal réduit l'écart ! Sur le coup franc à suivre, Ronaldo, au second poteau sur la droite de la surface, profite d'une absence de Rüdiger pour, en extension, remisé acrobatiquement dans les six mètres. Esseulé, Diogo Jota ne gâche pas l'offrande et relance le suspense dans cette rencontre !