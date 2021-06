Euro 2020 : revivez Pays-Bas - République Tchèque en live commenté

Euro 2020 : l’énorme arrêt du gardien Tchèque avant la carte rouge de De Ligt - Football -... Les Pays-Bas affrontent la République tchèque en quart de finale de l’Euro. On joue la 52e avant et un double évènement dans la rencontre va affecter l’équipe de Frank de Boer. Alors que les Pays-Bas s’octroient une occasion cinq étoiles avec Donyell Malen qui arrive en face-à-face contre Vaclik, le gardien tchèque effectue une parade monstrueuse pour empêcher les Hollandais d’ouvrir la marque. Les Pays-Bas vont être doublement pénalisés lorsque trois minutes plus tard, et suite à une décision de l’arbitre Sergey Karasev à l’aide du VAR, Matthijs de Ligt est expulsé pour une faute de mains volontaire. Le score est pour le moment de 0-0.