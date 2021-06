Euro 2020 : revivez le direct commenté d'Allemagne - Hongrie

1-1 : But de Kai Havertz - Allemagne - Hongrie - 23/06/2021 Buuuuut de Kai Havertz ! Sur un coup-franc allemand, Peter Gulacsi manque complètement sa sortie aérienne et Mats Hummels gagne son duel de la tête. Il sert parfaitement Havertz qui n'a plus qu'à pousser le ballon dans le but.