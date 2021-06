Euro 2020 : Revivez le but de la Hongrie face à la France - Football - Euro 2020 - 20/06/2021 Ce samedi, c’est tout un stade qui a résonné à la 47e quand Attila Fiola a fait trembler les filets d’Hugo Lloris. Parti dans le dos de la défense française côté gauche, l’arrière droit du MOL Fehérvár FC s’en va, après un une-deux avec Sallai, prendre de vitesse Benjamin Pavard et faire trembler tout un stade. On vous propose de revoir le but sous tous les angles. Un but qu’il ira fêter avec tout le public tout en s’attaquant à la table d’une journaliste. Malheureusement pour la Hongrie, la France va revenir au score et prendre un point. La France est provisoirement en tête de ce "groupe de la mort" avec 4 points, devant le Portugal (3), la Hongie (1) et l’Allemagne (0). Les verdicts tomberont mercredi lors de la dernière journée. L’Allemagne recevra la Hongrie à Munich et la France retournera à Budapest pour y affronter le Portugal dans un remake de la finale de l’Euro 2016.