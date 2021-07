Euro 2020 : revivez la demi-finale entre l'Espagne et l'Italie

Italie - Espagne : Le Résumé du Match - Euro 2020 - Demi-Finale - 06/07/2021 L’Italie est en finale de l’Euro ! Au bout du temps réglementaire, l’Italie et l’Espagne n’ont pas réussi à se départager malgré les buts de Chiesa et Morata et ont donc dû se farcir la prolongation. Malgré 30 minutes supplémentaires, les deux équipes ont finalement dû passer par la terrible séance des tirs au but, remportée par la Squadra (4-2).