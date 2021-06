Euro 2020 : Revivez Espagne-Pologne en direct commenté (1-1)

Espagne - Pologne : Le Résumé du Match - Euro 2020 - Groupe E - 19/06/2021 Un partage qui n'arrange...personne. Voilà comment on pourrait qualifier ce duel, bien terne, entre l'Espagne et la Pologne (1-1). Mise sur orbite en 1e mi-temps grâce à un but opportuniste d'Alvaro Morata, la Roja n'a jamais su inscrire ce but du break qui lui aurait fait tant de bien. Résultat, elle s'est exposée au réveil polonais, qui s'est finalement matérialisé par un but de l'inévitable Robert Lewandowski.