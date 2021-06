Euro 2020 : Revivez Croatie - Ecosse (video)

1-0 : But de Nikola Vlasic - Croatie - Ecosse - 22/06/2021 La Croatie ouvre le score !!! Après un bon mouvement latéral et une bonne circulation du ballon, Perisic est à la retombée d'un centre venu de l'aile droite. Il remise de la tête en retrait pour Vlasic qui enchaîne un contrôle de la poitrine et une frappe imparable le long du poteau. Ça fait 1-0 pour les hommes de Zlatko Dalic.