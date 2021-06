L'Allemagne reçoit la France à Munich ce mardi à 21h dans ce qui sera le gros choc de cette première journée de l'Euro. Avec six Coupes du monde à eux deux, ces pays voisins sont sans aucun doute des grosses écuries dans le monde du ballon rond. L'occasion donc de revenir sur les cinq derniers affrontements entre Français et Allemands. Des statistiques en faveur des Bleus qui n'ont plus connu la défaite face aux quadruples champions du monde depuis le Mondial brésilien en 2014.

16 octobre 2018 : courte victoire des Bleus mais suffisante pour éliminer l'Allemagne

La dernière confrontation entre la France et la deutsche Mannschaft a eu lieu en Ligue des nations. Rapidement menés au score après un but de Toni Kroos, les hommes de Didier Deschamps inversent la tendance grâce à un doublé d'Antoine Griezmann. Avec cette victoire, les Bleus éliminent ses voisins mais s'inclinent quelques semaines plus tard face aux Pays-Bas et n'accèdent pas au "Final 4".

6 septembre 2018 : match nul et vierge

Les deux pays s'étaient déjà affrontés à l'Allianz Arena lors du match aller de cette Ligue des Nations. Encore en train de fêter le titre glané en Russie, les Bleus n'avaient pas offert un spectacle incroyable face à une Allemagne en reconstruction après l'échec connu durant le Mondial. Près de trois ans après, les mêmes équipes s'affrontent dans la même arène mais on espère que le match sera cette fois-ci plus attractif entre les deux derniers champions du monde.

14 novembre 2017 : un but in-extremis de l'Allemagne pour décrocher le nul

A quelques mois de la Coupe du monde en Russie, les deux nations s'étaient affrontées dans un amical aux odeurs de finale. Les Bleus avaient ouvert le score après la demi-heure de jeu via une belle action collective conclue par Alexandre Lacazette. Timo Werner égalisera après le repos sur une contre-attaque rondement menée par l'inévitable Mesut Özil. Lacazette bouclera une bonne prestation par un doublé après un assist de Kylian Mbappé. Dans les arrêts de jeu, Lars Stindl profite d'un beau service de Mario Götze pour tromper Steve Mandanda d'un plat du pied.

7 juillet 2016 : La France sort l'Allemagne en demi-finale de l'Euro au Vélodrome

Pourtant pas vraiment favorite face aux champions du monde, les hommes de Didier Deschamps ont profité du soutien du public et d'un doublé de Griezmann pour sortir les Allemands. Après une phase de groupes en dents de scie, la bande à Hugo Lloris avait dû souffrir face à l'Irlande avant d'atomiser l'Islande en quart. L'Allemagne faisait donc office de véritable premier test pour le pays hôte du tournoi. Mais les hommes de Joachim Löw n'arrivaient pas dans une forme olympique après avoir pourtant sorti l'Italie en quart de finale. Au terme d'un début de rencontre pourtant maîtrisé par la Mannschaft, la France parvient à marquer juste avant le repos avant de se mettre à l'abri en seconde période. La suite est plus compliquée pour les Bleus qui connaitront une désillusion face au Portugal d'Eder en finale.

13 novembre 2015 : une victoire anecdotique des Français pendant les attentats

Cette soirée du 13 novembre 2015 restera malheureusement à jamais gravée dans la mémoire des Français. Alors que les Bleus affrontaient l'Allemagne en match amical au Stade de France, la rencontre est marquée par des explosions à l'extérieur du stade. Paris subira ce soir-là des attentats terroristes au Bataclan et dans d'autres rues parisiennes du 10 et 11è arrondissement. Le match, bien sûr anecdotique, se terminera sur une victoire deux buts à rien pour la France grâce à des buts d'André-Pierre Gignac et Olivier Giroud.

