Euro 2020 : Quid des Tickets ?

Vous le savez déjà, l’Euro 2020 de foot a été reporté d’une année. Si vous avez acheté vos billets pour suivre les Diables rouges ou une autre équipe, pas de soucis vous pouvez les conserver pour l’année prochaine ou bien vous faire rembourser.

Thierry Forton grand fan de notre équipe nationale se préparait à un été sportif et festif à travers toute l’Europe pour supporter nos diables. Président du club de supporters "Terdelt Red Devils", il nous explique calmement comment la suite va se passer : " Nous avons reçu hier un mail très clair pour nous confirmer que nos billets restaient valables pour l’année prochaine et comme j’ai l’intention d’y retourner sauf cas de force majeur, cela ne change pas grand-chose pour moi. Un remboursement est également possible et il passera par une plate-forme de revente."

La situation semble donc simple mais elle pourrait se compliquer si certaines villes prévues pour l’Euro décident de se retirer et de ne plus accepter de matches. L’U.E.F.A. devra alors choisir une autre ville. Thierry nous explique :" Il faudra faire attention que le nouveau stade a la même capacité d’accueil de supporters. Imaginons un match sold out dans un stade de 25.000 places et la que le stade de la nouvelle ville choisie ne sache accueillir que 24.000 personnes, il y aura alors 1.000 déçus et je ne sais pas comment ils vont gérer cela."

Thierry Forton aborde ensuite le problème des réservations de vols et d’hôtels : " Je réserve toujours des hôtels avec annulation gratuite donc cela ne pose aucun souci par contre j’ai des amis qui ont réservé sans annulation possible, ils vont perdre leur argent sauf si aux dates prévues, les voyages sont toujours interdits ou le pays encore fermé aux voyageurs. Pour les vols pas de recours possible sauf si comme pour les hôtels, les voyages sont toujours interdits ou le pays concerné par le vol encore fermé aux étrangers." Il souligne aussi le geste de SN qui avait affrété des avions spéciaux Fans Flights pour tous les supporters belges, la compagnie a confirmé que les billets de cette année seraient toujours valables dans un an.

Thierry Forton attend maintenant avec impatience les nouvelles dates des matches pour établir un nouveau programme pour l’EURO 2021, il termine l’entretien en relativisant ce report :" Il y a des choses beaucoup plus importantes qu’un match de foot, des gens sont en train de souffrir et de mourir dans des hôpitaux et des maisons de repos. La santé prime et la raison l’a emporté sur tout."