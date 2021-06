Euro 2020 : quel est le but du premier tour ? Faites votre choix parmi ces 10 buts

La phase de groupes de l’Euro 2020 s’est conclue ce mercredi avec les derniers verdicts en vue des huitièmes de finale. 16 équipes ont franchi ce premier cap, 8 autres sont passées à la trappe. Un début de tournoi marqué par déceptions, satisfactions, inquiétudes et réjouissances mais aussi et surtout par de très beaux buts. Nous en avons sélectionné 10 qui nous ont particulièrement frappé : Ronaldo (VS Hongrie), Ramsey (VS Turquie), Thorgan Hazard (VS Danemark), Yarmolenko (VS Danemark), Schick (VS Ecosse), Miranchuk (VS Finlande), Perisic (VS République tchèque), Shaqiri (VS Turquie), Damsgaard (VS Russie) et Modric (VS Ecosse).

La balle est désormais dans votre camp : choisissez le plus beau but de ce premier tour via le sondage ci-dessous.