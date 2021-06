Euro 2020 : quand les supporters du Danemark et de la Finlande s'unissent pour Christian Eriksen -... La rencontre opposant le Danemark et la Finlande a viré au drame. Peu avant la mi-temps, le joueur de l'Inter Milan Christian Eriksen s'effondre sur la pelouse. Victime d'un malaise cardiaque, le joueur de 29 ans reçoit immédiatement les soins nécessaires à même le terrain. Après un long moment, le Danois est évacué sur civière et est transféré à l'hôpital. La rencontre est évidemment interrompue après cet épisode malheureux. Dans l'attente de nouvelles rassurantes, les supporters restés dans le stade nous ont offert un beau moment de solidarité. Les fans finlandais commencent à chanter "Christian" avant que les supporters danois ne répondent "Eriksen" et ce durant un long moment. Frissons garantis.