Euro 2020 : Paul Pogba contre Bruno Fernandes, partenaires à deux visages

Les statistiques parlent d’elles-mêmes : le meneur portugais a joué 58 matches pour "Man U" cette saison, pour 28 buts et 17 passes décisives ! Le milieu français, moins porté sur l’offensive, a disputé 16 matches de moins, inscrivant six buts et délivrant neuf offrandes.

Si les deux joueurs ont finalement trouvé leurs automatismes ces derniers mois, atteignant la finale de la Ligue Europa (perdue aux tirs au but contre Villarreal) et la deuxième place de Premier League, leur influence a souvent été comparée, décortiquée, voire opposée.

Arrivé en sélection sur le tard, en 2017, Fernandes garde la confiance du sélectionneur Fernando Santos qui a confié les clés de l’animation à l’ancien joueur du Sporting.

"L’élan de mon + onze +, je ne peux pas le travailler car Bruno Fernandes n’est pas là", déclarait ainsi l’entraîneur avant un match de qualification au Mondial-2022 face au Luxembourg en mars, pour lequel son milieu était suspendu.

Problème : hormis son bon match contre Isräel, Fernandes manque d’une rencontre référence contre des adversaires de renom, alors même que son sélectionneur a choisi un schéma tactique taillé pour lui, en 4-2-3-1.

"Ce système peut enfin résoudre le problème de Bruno Fernandes, en supposant que le milieu de terrain de Manchester United ait désormais un poids dans le collectif que les positions qu’il occupait avant cela n’offraient pas", estimait au début de l’Euro le célèbre journaliste portugais Antonio Tadeia sur son site internet.

Pour Pogba, c’est tout l’inverse : l’ancien Havrais évolue chez les Bleus comme un poisson dans l’eau, d’autant plus dans les grands matches.

Son dernier but sous le maillot tricolore ? En finale du Mondial-2018. Son dernier France-Portugal, l’automne dernier à Lisbonne (victoire 1-0) ? Il avait livré une performance majuscule en étant le joueur ayant touché le plus de ballons, réussi le plus de passes et disputé le plus de duels. En face, Fernandes avait connu de grandes difficultés.

S’ils ne sont pas mis au repos mercredi, les deux compères auront une autre chance de marquer les esprits.