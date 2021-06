Patrick Schick après son lob exceptionnel, "Je m’étais préparé à ça" - Euro 2020 -... Auteur d’un doublé face à l’Écosse, Patrick Schick a offert la victoire 1-2 à la République tchèque lundi après-midi pour bien lancer l’Euro 2020 de son équipe. Mais au-delà du résultat final, c’est surtout le deuxième but de l’attaquant du Bayer Leverkusen qui restera dans les mémoires. Un lob des 50 mètres parfaitement exécuté qui se porte déjà candidat à être le but de l’Euro. Après la rencontre, Schick a expliqué son coup de génie devant les caméras de l’UEFA. "Pendant le match, je regarde toujours où se situe le gardien. Je me dis que peut-être, si l’occasion se présente, je pourrais tenter quelque chose. J’étais préparé à ça. Quand j’ai jeté un œil au gardien, j’ai vu qu’il était fort avancé. J’ai donc tenté ma chance et c’était but."