Euro 2020 : Marco Rossi laisse couler quelques larmes de joie après le partage face à la France

Euro 2020 Marco Rossi laisse couler quelques larmes après le partage face à la France - Football... Explosion de joie, spectateurs hystériques, table de journaliste saccagée. On est passé par toutes les émotions hier lors du partage entre la France et la Hongrie. Et puis, dernière émotion du match, elle a lieu après la rencontre. Marco Rossi, le sélectionneur de la Hongrie n’a pu retenir ses larmes en conférence de presse lorsqu’il a vanté les mérites de son équipe. "Elle a joué un très bon match, exceptionnel tactiquement. Mes joueurs ont joué avec le courage et beaucoup de cœur. On félicite souvent les entraîneurs dont les équipes gagnent, mais ce sont les joueurs qui sont en première ligne et qui gagnent. Avant ce match j’étais un peu inquiet, j’étais certain que la France gagnerait, car elle a des joueurs fantastiques. Mais peut-être que Dieu était avec nous aujourd’hui." Une belle séquence à voir. La France est provisoirement en tête de ce "groupe de la mort" avec 4 points, devant le Portugal (3), la Hongie (1) et l’Allemagne (0). Les verdicts tomberont mercredi lors de la dernière journée. L’Allemagne recevra la Hongrie à Munich et la France retournera à Budapest pour y affronter le Portugal dans un remake de la finale de l’Euro 2016.