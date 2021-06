L’Angleterre et l’Écosse s’affrontent ce vendredi soir à 21h pour la deuxième journée de l’Euro 2020. Mais au fait, pourquoi le Royaume-Uni n’a-t-il pas une seule et même équipe : une même sélection avec Anglais, Écossais, Gallois et Irlandais ? Notre consultant RTBF Frédéric Waseige nous explique cette petite histoire du football.