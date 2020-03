EURO 2020 : Les supporters belges déçus mais compréhensifs

Il était attendu mais pas forcément espéré, le report d’un an de l’EURO 2020 a bouleversé un peu plus encore l’agenda et les projets de nombreux supporters belges. Près de 20.000 fans belges avaient obtenu des tickets lors de la vente organisée en janvier dernier. Autant de fans déçus mais aussi compréhensifs.

A 35 ans, Nicolas Delaye espérait vivre un 4e grand tournoi avec ses amis. " Nous avions soutenu les diables rouges lors des Coupe du Monde au Brésil et en Russie. Et après le championnat d’Europe en France nous devions vivre notre deuxième EURO ensemble. Tout était prêt, nous avions pris nos congés, nous avions déjà nos vols, nos logements et nos tickets pour deux matchs de poules (à Saint-Pétersbourg et à Copenhague) et pour le quart de finale (à Bilbao), nous décomptions les jours, donc oui nous sommes très déçus".

"Bien sûr nous sommes déçus." confirme Marc Dawirs supporter originaire d’Horion Hozémont. "Nous sommes d’ailleurs surpris que la décision tombe aussi tôt. Sans être des experts, on se dit que l’UEFA aurait pu attendre pour voir comment évolue la pandémie, l’EURO ne commencera que dans 3 mois après tout".

Certains supporters ont du mal à encaisser la nouvelle mais d’autres comme Fabien de Ro, coresponsable du club de Flying Devils à Chièvres estiment que l’UEFA a pris ses responsabilités en reportant l’événement. "J’avais mes tickets pour cinq matches. Il n’y a qu’en Russie que je n’allais pas aller car j’y suis allé pour la Coupe du Monde. Mais dans l’absolu, je trouve que c’est une bonne décision. La santé est une priorité".

A Perwez, Nicolas Delaye, n’est d’ailleurs pas surpris par ce report d’un an. "Non, cela fait plusieurs jours que l’on entend parler de cette possibilité. Avec tous les championnats nationaux qui doivent se terminer cela paraissait inévitable et malgré les tracas que cela nous impose je pense que c’est malgré tout une bonne solution. Un EURO en hiver cela aurait été beaucoup moins chouette pour faire la fête au football. Autant faire ça bien l’an prochain"!

Et maintenant ? Satisfaits ou remboursés ?

Des milliers de supporters belges se posent désormais la même question : Que va-t-il se passer maintenant ?

"Nous avons déjà commencé les démarches pour tout annuler" souligne Marc Dawirs. "Mais nous n’avions pas prévu d’option d’annulation. Nous espérons que les compagnies aériennes et le site de location des logements se montreront compréhensifs. En tout cas, nous serons au rendez-vous en 2021".

Les supporters brabançons avaient pris plus de précautions mais comptent aussi sur la flexibilité des différents acteurs concernés. "Nous avions prévu des annulations gratuites pour tous nos logements donc çà devrait aller" précise Nicolas Delaye. "Pour les tickets, j’imagine que l’UEFA nous proposera de les garder. J’espère par contre que les compagnies aériennes seront créatives et nous proposeront des solutions. Nous reporterons sans doute notre projet d’un an mais nous devons d’abord en parler entre nous".

Un report positif pour les Diables ?

Sur ce point les supporters sont clairement partagés. "Difficile de dire si ce report nous arrange", s’interroge Marc Dawirs, "D’un côté Eden Hazard aurait été en manque de forme mais dans un an nos anciens comme Kompany, Vertonghen et Vermaelen seront encore un peu plus vieux. J’y vois donc l’opportunité de rajeunir nos cadres en défense".

"Ce n’est vraiment pas une bonne nouvelle pour une équipe qui aurait dû être à son apogée en 2018" tranche Nicolas Delaye. "Notre équipe est vieillissante et plusieurs cadres avaient d’ailleurs l’intention de prendre leur retraite après l’EURO. Ça aurait été mieux de le jouer en 2020 mais pour rester positif on peut se dire que ceux qui comptaient raccrocher en 2020 pourront désormais pousser jusqu’en 2022 et poursuivre le rêve jusqu’au prochain Mondial".

Une vision positive qui n’est pas forcément partagée par Fabien de Ro. "Pour les joueurs, les fédérations, les chaînes de télé, et pour que les championnats se terminent, c’est une bonne chose. Pour les Diables, je ne sais pas trop. Eden Hazard a un an pour se remettre. Mais les autres ? De Bruyne sera-t-il dans la même forme ? Lukaku sera-t-il toujours un serial buteur ? Cette année on avait vraiment une chance d’aller au bout. On verra bien…"