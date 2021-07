Euro 2020 : les quatre demi-finalistes ont tous joué à domicile, un facteur qui a eu son importance ?

Le sélectionneur national belge soulignait que les Anglais avaient la possibilité de jouer six de leurs sept matchs à domicile, à Wembley. Leur seul match disputé à l’extérieur ? C’était à Rome ce 3 juillet, et ils l’ont remporté sans aucune difficulté sur un score net et sans bavure face à l’Ukraine.

Sur le plateau du Club de l’Euro, tout le monde s’accordait sur l’écart de niveau entre l’Angleterre et l’Ukraine. Mais deux éléments ont aussi penché en défaveur des hommes d’Andriy Shevchenko selon nos consultants : leur débauche d’énergie pour éliminer la Suède à la dernière minute des prolongations, ainsi que le seul déplacement à l’extérieur effectué par les Anglais pour cette rencontre, contrairement à leurs incessants voyages aux quatre coins de l’Europe.

Et fait intéressant, les quatre demi-finalistes de l’Euro 2020, ont tous joué la plupart de leurs matchs à domicile : l'Italie à Rome, l'Espagne à Séville, le Danemark à Copenhague et l'Angleterre à Londres. Un résultat qui n’étonne pas Christine Schréder : "C’était prévisible quelles que soient les conditions même en période post pandémie. Certains ne voulaient pas avancer cette excuse du programme comme un échec du tournoi, mais cela rassure aussi de ne pas se déplacer".

Swann Borsellino prend l’exemple des rencontres de la Hongrie qui a joué deux matchs à Budapest. "La France, le Portugal et l’Allemagne ont eu tous trois des matchs très compliqués qui ne l’auraient peut-être pas été s’ils avaient été joués ailleurs. Je pense que cela a aidé la Hongrie" concède-t-il. "On a vu l’ambiance électrique au Danemark aussi lors des 45 premières minutes contre la Belgique. Ce pays est en demi-finale et met beaucoup d’intensité (en général dans ses matchs) mais avec le public, sur les 45 premières minutes (face à la Belgique) ce n’est pas la même chose du tout". Et Swann d’ajouter :