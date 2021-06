Euro 2020 : les plus beaux arrêts de la deuxième journée - Football - Euro 2020 - 20/06/2021 L'Euro, c'est des beaux buts, le retour de supporters dans les stades, de la joie et des émotions. Mais l'Euro, c'est faire aussi la part belle à un poste au combien important, mais pas toujours mis à sa juste valeur, celui des gardiens. On vous propose donc de revoir un panel des plus beaux arrêts issus des deux premiers matches de poule. Après deux journées et 24 matches disputés, les portiers se sont déjà retournés 55 fois (28 et 27 buts), soit 2,29 fois par match. A titre de comparaison, lors de l'Euro 2016, les gardiens avaient encaissés, 49 buts (22 et 25 buts) lors des deux premiers matches, soit 2,04 buts part match.