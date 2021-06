Euro 2020 : Les Pays-Bas s’en sortent face à une Ukraine surprenante et un Yaremchuk doublement décisif (3-2)

Pays-Bas - Ukraine : Le Résumé du Match - Euro 2020 - Groupe C - 13/06/2021 Les Pays-Bas ont remporté un match spectaculaire face à l’Ukraine ce samedi soir. Après une mi-temps vierge en buts, les Oranjes ont inscrit deux buts en sept minutes par Georginio Wijnaldum et Denzel Dumfries. Alors qu’on pensait les Ukrainiens assommés, ils ont redoublé d’efforts pour égaliser en l’espace de quatre minutes grâce à un assist et un but de Yaremchuk (but de Yarmolenko). Mais malheureusement pour la courageuse Ukraine, Dumfries y est allé de son doublé à la 85e, 3-2. C’est le score final de ce match spectaculaire.