Euro 2020 : Les Pays-Bas battent l’Autriche tout en maîtrise et filent en huitièmes

Pays-Bas - Autriche : Le Résumé du match - Euro 2020 - Groupe C - 17/06/2021 Les Pays-Bas ont assuré leur qualification en battant l’Autriche 2-0 ce jeudi soir. Le premier but a été inscrit par Memphis Depay sur pénalty à la onzième minute de jeu. Dumfries a fait le break à la 67e minute. Les Oranje assurent leur qualification pour les huitièmes de finale, l’Autriche aura droit à une petite finale contre l’Ukraine lundi pour la deuxième place du groupe et peut-être une première qualification historique.