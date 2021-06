"Cette Italie a le droit de voir les choses en grand." Le ton est donné par le quotidien sportif TuttoSport. Les médias transalpins croient en cette Italie : "Une machine de guerre", "Une furie",... Le match contre la Suisse (3-0) l’a confirmé, les Italiens ne sont pas venus faire de la figuration.

Après le 4-0 en finale de l’Euro 2012 et la récente débâcle de Gigi Buffon et consorts de 2018, la ferveur azzura n’est plus la même dans les journaux italiens. Jusqu’à cet Euro, cette Italie de Roberto Mancini qui fait rêver à nouveau toute la botte. En témoigne la Gazzetta dello Sport qui a troqué sa légendaire tunique rose pour se revêtir de bleu azure lors du match d’ouverture.

Depuis, les hommes en bleu n’ont pas déçu. Plus que gagner, cette Italie joue au ballon ! "Sei bellissima" ("Tu es très belle") titre la Gazzetta. Le quotidien sportif compare même Ciro Immobile et les autres à la nationale italienne de 1990. L’Italie de Paolo Maldini et Roberto Baggio, rien que ça. Mais pas seulement, dans les rangs des Azzuri en 1990, il y avait un certain... Roberto Mancini, comme un signe.