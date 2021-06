Euro 2020 : les Danois regardaient le résultat des Diables sur un téléphone avant d’exulter

Il y a des images qui font plaisir à voir. Après sa convaincante victoire face à la Russie (4-1), le Danemark espérait une victoire belge face à la Finlande pour valider leur ticket pour les 1/8es de finale. Prostrés devant un écran de téléphone, les Danois ont dû attendre la confirmation du résultat des Diables pour exulter.

►►► À lire aussi : La France, l’Angleterre, la Suède, la République tchèque et la Suisse également qualifiées pour les 1/8es

Il est aux alentours de 22h50 lorsque les joueurs danois et le staff se réunissent au centre du terrain, les yeux rivés sur le téléphone d’un membre de la délégation danoise qui suit le résultat en direct. Au bout d’une bonne minute, le stade entier exulte : le Danemark sera bien au rendez-vous des huitièmes de finale. De très belles images qui font plaisir à voir et qui contrastent avec les frissons et l’inquiétude qu’a connus le monde du football lors du malaise de Christian Eriksen face à la Finlande.

Au prochain tour, les Danois auront une belle carte à jouer face au pays de Galles.