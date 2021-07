Euro 2020 : le top but de la compétition

Les 10 plus beaux buts de l'Euro - Euro 2020 - 11/07/2021 L'Euro 2020 s'est conclu ce dimanche sur le sacre de ... après un mois de compétition, 51 matchs et quelques très jolis buts. Si les autobuts ont été beaucoup plus présents qu'à l'accoutumée, cet Euro 2020 nous a tout de même proposé quelques bijoux. Entre le somptueux lob du milieu de terrain de Schick, le magnifique enchainement de Benzema et l'extérieur du pied soyeux de Modric, retour sur les dix plus beaux buts de la compétition. Le lob extraordinaire de Schick L'Euro venait à peine de commencer, on jouait seulement la première journée de la phase de poule, et Patrik Schick assurait déjà sa place dans le classement final des plus beaux buts du tournoi. Sur une contre attaque l'attaquant du Bayer Leverkusen voit Marshall avancé et laisse parler son instinct de buteur pour envoyer un superbe lob depuis le milieu de terrain. Avec cinq buts il finira meilleur buteur de la compétition à égalité avec Cristiano Ronaldo et inscrira même un autre très joli but face au Danemark d'une volée du droit qui n'empêchera pas la République tchèque d'être éliminée. L'action collective du Portugal face à la Hongrie Le Portugal tenant du titre a été éliminé en quart de finale par la Belgique. Malgré cette élimination face aux Diables Rouges très tôt dans la compétition, Cristiano Ronaldo est parvenu à être meilleur buteur du tournoi avec cinq buts en quatre matchs. Parmi ces cinq buts, une très jolie action collective face à la Hongrie. Le quintuple Ballon d'Or effectue un double une-deux avec Rafa avant de conclure après un petit crochet sur le portier hongrois. Le caviar de De Bruyne qui offre le but à Thorgan Hazard Dans un match compliqué où les Diables souffrent face au Danemark, Roberto Martinez fait entrer Kevin De Bruyne à la mi-temps pour tenter de renverser la situation. Le Citizen joue ses premières minutes du tournoi et mène les Diables à la victoire. Sur l'égalisation, il délivre une passe décisive sublime à Thorgan Hazard. Trouvé en retrait par Lukaku, De Bruyne se retrouve face au but mais plutôt que de tenter sa chance lui même, il sert le joueur de Dortmund sur un plateau. KDB inscrira ensuite le but de la victoire, lui aussi très joli mais le génie de sa passe sur l'égalisation mérite un petit peu plus d'apparaitre dans ce top 10. L'enroulé mauvais pied de Shaqiri La Suisse a été une des équipes de cet Euro. Tombeuse de la France aux tirs au but en huitième de finale, les Helvètes entraîneront également les Espagnols aux tirs au but où ils ne parviendront pas à rééditer leur exploit. Au-delà de leurs bons résultats, les Suisses ont également inscrit un joli but lors de leur dernier match de poule face à la Turquie. Xherdan Shaqiri envoie une frappe enroulée dans la lucarne de Cakir depuis l'entrée du grand rectangle, qui plus est de son mauvais pied. La spéciale de Modric L'extérieur du pied de Modric, une histoire d'amour qui compte de nombreux moments de toute beauté. Et le Croate avait visiblement envie d'y ajouter un nouveau chapitre. Face à l'Ecosse, le joueur du Real Madrid a une nouvelle fois récidivé. Trouvé à l'entrée du rectangle, il a reprend le ballon de l'extérieur du pied droit pour l'envoyer au fond des filets. Le superbe enchainement de Chiesa L'Italie est en difficulté dans son huitième de finale face à l'Autriche. Poussée aux prolongations, la Squadra Azzura souffre et ne trouve pas la solution. L'étincelle viendra finalement de Federico Chiesa. Le joueur de la Juventus réalise un très bel enchainement contrôle de la tête, crochet et frappe du gauche au deuxième poteau pour placer les Italiens aux commandes. Le contrôle hallucinant de Benzema L'élimination de la France par la Suisse restera une des grandes surprises de cet Euro. Pourtant, les Bleus ont pu compter sur un Benzema des grands soirs. L'attaquant du Real Madrid réalise un enchainement parfait pour permettre à la France de revenir dans le match. Le contrôle est lunaire, la pichenette est géniale. S'il faut une petite dose de chance pour inscrire ce but, la maitrise technique de Benzema sur ce but est tout simplement sublime à regarder. L'enroulé parfait de Pogba Ce France-Suisse a décidément réservé des buts sublimes. Après celui de Benzema, place à celui de Paul Pogba. Le milieu de Manchester United récupère le ballon aux 25m et envoie une frappe précise et puissante de l'intérieur du pied sous la barre de Sommer. Le gardien suisse ne peut rien faire d'autre que regarder le ballon terminer sa course au fond des filets. Insigne nettoie la lucarne de Courtois Si les Diables Rouges ont inscrit quelques beaux buts, ils ont aussi été victime d'un des plus beaux buts de l'Euro. Malmenée par la Squadra, la Belgique se retrouve menée 2-0 grâce à un bijou de Lorenzo Insigne. Le joueur de Naples se joue trop facilement de Tielemans avant d'enrouler sa frappe au deuxième poteau pour tromper Thibaut Courtois. Une finition habituelle pour Insigne qui avait déjà marqué en ouvrant son pied au deuxième poteau face à la Turquie. La frappe toute en finesse de Chiesa L'Italie a décidément fourni de beaux buts dans cet Euro et Federico Chiesa n'y est pas étranger. Le joueur de la Juventus apparait deux fois dans ce top 10. Après son bel enchainement face à l'Autriche, l'Italien a inscrit un autre joli but en demi-finale face à l'Espagne. Chiesa récupère un ballon sur le côté gauche, fixe Eric Garcia et enroule sa frappe au deuxième poteau. Unai Simon est battu.