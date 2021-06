Euro 2020 : Le Portugal termine en boulet de canon et assomme la Hongrie, CR7 auteur d’un doublé historique

Hongrie - Portugal : Le Résumé du match - Euro 2020 - Groupe F - 15/06/2021 Le Portugal a eu chaud face à la Hongrie pour son match d’ouverture en tant que tenant du titre, mais a finalement assuré l’essentiel : la victoire 0-3 arrachée en fin de match. Raphael Guerreiro a ouvert le score à la 84e minute alors que Cristiano Ronaldo a converti un penalty deux minutes plus tard avant de conclure un superbe but collectif dans le temps additionnel. Tout cela quelques minutes après que les Hongrois ont vu un de leur but être annulé pour un hors-jeu. Après une première mi-temps convaincante, les Portugais ont éprouvé plus de difficulté en deuxième avant de faire sauter le verrou et de dérouler. Cristiano Ronaldo a vécu une nouvelle soirée record en devenant le premier joueur à disputer à cinq reprises un Euro, mais également en dépassant Michel Platini comme meilleur buteur en phases finales avec onze réalisations.