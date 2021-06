Euro 2020 : le Portugal aura fort à faire, seule l’Espagne a réussi le doublé

Remporter le précédent Euro est-il un gage de réussite ? Pas forcément selon les statistiques compilées par Opta. Depuis 1964, date du premier Euro, l’Espagne est le seul pays à avoir réussi le doublé en 2008 et 2012. Le Portugal, tenant du titre, est prévenu.

Gagner l’Euro ne vous assure rien selon l’histoire de la compétition. L’Espagne est la seule formation à avoir conservé son titre en s’imposant en 2012 après son titre obtenu en 2008, raflant au passage la Coupe du monde 2010. Rien que ça. Après son doublé historique, la Roja s’est inclinée en huitièmes de finale lors du dernier Euro face à l’Italie.

En quatorze éditions, la première n’ayant pas de tenant du titre, le dernier champion a été le plus souvent éliminé… en phase de groupe. Ce fût notamment le cas de l’Allemagne en 2000 et de la Grèce en 2008. Trois vainqueurs n’ont même pas eu l’occasion de défendre leur titre. Si l’Espagne est le seul pays à avoir enchaîné deux titres de suite, l’URSS (en 1964) et la RFA (en 1976) ont tout de même atteint la finale l’édition qui suivait leur victoire. Un autre temps.

►►► À lire aussi : Les Diables rouges se sont envolés pour la Russie, suivez toutes les infos du jour en direct

►►► À lire aussi : Suivez Turquie – Italie et la cérémonie d’ouverture en direct (LIVE vidéo 20h20)

Dans le groupe de la mort avec la France, l’Allemagne, et la Hongrie, le Portugal devra réaliser un véritable parcours du combattant pour réaliser le doublé. Si le tenant du titre venait à finir deuxième de son groupe, il pourrait connaître un parcours avec l’Angleterre, l’Espagne et les Pays-Bas avec une finale contre la France ou la Belgique. Sortir victorieux d’une telle épreuve serait un véritable exploit pour les coéquipiers de Cristiano Ronaldo.