Euro 2020 : le dernier quart de finale oppose l’Angleterre à l’Ukraine (Live vidéo et commenté 21h)

Place au tout dernier quart de finale ce samedi soir avec Ukraine – Angleterre à Bakou ! Favoris de cette rencontre, les Anglais ne devront pas sous-estimer des Ukrainiens transcendés par leur premier quart de finale dans un Euro. Ces matches à élimination directe ont réservé bien des surprises et les Anglais doivent à tout prix éviter de pécher par orgueil.

Pour atteindre ce quart de finale historique, les Ukrainiens ont bataillé ferme face à la Suède. Ils en sont finalement venus à bout au terme des prolongations et ont forcément un peu plus de fatigue dans les jambes. En phase de groupe, les hommes d’Andriy Shevchenko ont terminé troisièmes de leur groupe derrière les Pays-Bas et l’Autriche. Ils se sentiront forcément inspirés par l’exploit réalisé par la République Tchèque face aux Oranjes.

En face, l’Angleterre est devenue l’une des grandes favorites à la victoire finale. Après avoir battu l’Allemagne en huitièmes et avoir terminé première de son groupe devant la Croatie, la République Tchèque et l’Ecosse. Les hommes de Southgate ne veulent pas s’arrêter en si bon chemin.