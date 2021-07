Euro 2020 : le Danemark accueilli chaleureusement par ses supporters - Football - Euro 2020 -... C’est sans doute l’une des plus belles histoires de cet Euro. Pourtant, tout avait très mal commencé pour le Danemark avec le malaise cardiaque de leur joueur clé, Christian Eriksen. Ajouté à ça deux défaites et la dernière place du groupe et tout était presque fini pour le Danemark. Mais les joueurs ont voulu y croire et les joueurs de Kasper Hjulmand ont arraché leur qualification pour les 1/8e lors de la dernière journée face à la Russie. Avec un tableau assez ouvert, le Danemark s’est tout d’abord promené 4-0 face aux Pays de Galles avant de s’imposer 2-1 face à la République tchèque et de se qualifier pour les 1/2 finale. Au-delà de ce beau parcours, il faut aussi souligner l’incroyable engouement de leurs supporters qui ont montré ce dimanche tout leur soutien à leur équipe nationale. Comme on peut le voir sur les images, les danois ont été chaleureusement accueillis à leur retour au camp de base. De quoi remonter à bloc toute l’équipe à quelques jours d’affronter l’Angleterre pour tenter d’arracher une place en finale de cet Euro. Et pour continuer à écrire quelques pages à cette belle histoire.