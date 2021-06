Le but d'ouverture de Yussuf Poulsen jeudi lors du match du groupe B entre le Danemark et la Belgique est le deuxième but le plus rapide de l'histoire, a précisé la plateforme de statistiques Opta.

L'attaquant danois a fait trembler les filets de Thibaut Courtois après une minute et 39 secondes jeudi. Le record du but le plus rapide est d'une minute et 5 secondes, détenu par le Russe Dmitri Kirichenko lors de l'Euro 2004 contre la Grèce.