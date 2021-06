Ceci n’est pas une équipe. Ceci est un assemblage de stars de l’Euro. Il y aura plus que 11 stars lors de l’événement foot de l’été et le banc aurait fière allure également. Alors les choix sont forcément subjectifs, personnels. Teintés parfois de romantisme et de nostalgie. L’idée était aussi de varier les pays, les âges sans contourner les incontournables. Il n’y a délibérément aucun diable, sinon j’aurais été tenté d’en mettre une dizaine.

Il reste un épouvantail, mais qui bouge vraiment bien. Le plus fort à son poste dans la vision du jeu. Manuel de lecture. Avec les pieds aussi.

L’arrière droit : … L’arrière droit anglais

C’est la sélection la plus riche à cette position. Imaginez : Alexander-Arnold a déclaré forfait et ce n’est pas trop grave pour Southgate. Il lui reste Walker (champion d’Angleterre), Trippier (champion d’Espagne) et Reece James (vainqueur de la ligue des champions). Wan-Bissaka, que Manchester United avait acquis pour 55 millions il y a deux saisons, n’est que le 5e choix. Au mieux. L’Angleterre est donc forte à droite, mais pour éviter le Brexit, il faudra surtout être fort adroite.

Arrière central droit : Ruben Dias (Portugal)

En l’absence de Van Dijk, c’est lui le vigile ! Le meilleur défenseur du championnat anglais est-il déjà le meilleur défenseur d’Europe, du monde ? C’est peut-être le grand soir, pour Dias.

Arrière central gauche : Aymeric Laporte (Fra… euh non, Espagne)

La France le jette par la fenêtre, alors l’Espagne prend Laporte. Le néoespagnol, naturalisé en dernière minute, joue gros. Sergio Ramos, resté au pays, le surveillera de très près. Jamais un cadeau.

Arrière gauche : David Alaba (Autriche)

On a longtemps hésité mais on a laissé l’Ecossais Robertson sur son île pour choisir la politique de l’Autriche, pour celui élu 2 fois meilleur sportif de son pays et 6 fois footballeur autrichien de l’année. Sweet home Alaba. Sans parler de ses titres avec le Bayern. Respect.