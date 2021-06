Euro 2020 : la technique d'entraînement originale des Anglais - Euro 2020 - 14/06/2021 L'équipe d'Angleterre est parfaitement entrée dans son Euro ce dimanche en battant la Croatie (1-0) pour sa première rencontre du groupe D. Afin de préparer ce duel face aux Croates, l'entraîneur des Three Lions Gareth Southgate avait mis en place un entraînement pour le moins... particulier. C'est bien connu, s'échauffer est indispensable avant de faire du sport. Tout entraînement de foot commence donc par une séance d'échauffement afin de préparer physiquement et mentalement les joueurs mais aussi de réduire le risque de blessures. Les Anglais ont une manière bien à eux de s'échauffer. Quoi de mieux qu'un touche-touche revisité pour mettre tout un groupe de bonne humeur? Sur les images, on peut apercevoir Henderson, Sancho, Foden and co effectuer des passes afin de se rapprocher des adversaires en vareuses dans l'espoir de les toucher avec... un poulet en plastique.