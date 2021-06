Le médian passe même très proche du doublé deux minutes plus tard lorsqu’il se retrouve seul en duel avec Çakır mais doit s’incliner (28'). De nouveau mis à contribution, Sommer est absolument exceptionnel lors de la première mi-temps en réalisant deux parades supplémentaires de grande classe (33' et 43'). La Suisse conserve son avantage à la pause et rentre donc aux vestiaires avec deux buts d’avance.

Dix minutes plus tard, Sommer doit de nouveau s’employer pour garder sa cage inviolée sur une tentative de Muldur dans le grand rectangle. Malgré les velléités offensives très intéressantes du côté turc, c’est la Suisse qui va se montrer une nouvelle fois efficace sur un envoi lointain de Shaqiri . Le joueur de Liverpool se retrouve tout seul à l’entrée du grand rectangle et enroule une frappe sublime dans la lucarne turque du pied droit.

Elle devait s’imposer, elle ne s’est pas ratée. Dans une rencontre très plaisante à voir, la Suisse s’est imposée 3-1 face à la Turquie et entrevoit les huitièmes de finale. Troisième du groupe A derrière l’Italie et le pays de Galles, la Nati devrait faire partie des quatre meilleurs troisièmes et ainsi se qualifier pour le prochain tour mais devra attendre avant que cela ne soit officiel. De nouveau battue, la Turquie quitte la compétition la tête basse, sans le moindre point.

Au retour des vestiaires, la Suisse pousse pour marquer un nouveau but et passe vraiment proche de le réussir. Que ce soit sur une frappe de Zuber (52'), sur l’une d’Embolo détournée par Çakır (53') ou sur un autre arrêt du portier turc sur un tir croisé de Seferovic (60'), la Nati est à deux doigts de clore tout suspense.

Alors que le troisième but approchait, la Turquie parvient enfin à marquer sur une frappe somptueuse de Kahveci dans la lucarne droite de Sommer qui ne peut rien sur ce nouveau tir turc (62'). Le retour du suspense dans la rencontre n’est que de courte durée. Les joueurs suisses lancent un contre supersonique qui isole Shaqiri dans le grand rectangle. L’expérimenté suisse ne laisse aucune chance à Çakır en canonnant le ballon dans le plafond du but (69'). Avec deux nouveaux buts d’avance, la Suisse se rapproche de plus en plus d’une victoire capitale pour sa survie dans cet Euro.

La Suisse passe même très près d’un nouveau but lorsque Xhaka frappe un coup-franc direct à l’entrée de la surface sur le poteau (77'). Les dix dernières minutes sont bien plus calmes, les deux équipes attendant le coup de sifflet final.

Solide, la Suisse s’impose donc finalement sur le score de 3-1 et devrait rejoindre le prochain tour alors que la Turquie s’impose de plus en plus comme la déception de l’Euro avec trois défaites en trois matches. Dans l'autre rencontre du groupe, l'Italie s'est imposée 1-0 face au pays de Galles et termine à la première place du groupe devant le pays de Galles.