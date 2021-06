Euro 2020 : La Suède assomme la Slovaquie grâce à un penalty et bondit en tête du groupe E

Suède - Slovaquie : Le Résumé du match - Euro 2020 - Groupe D - 18/06/2021 Un but d'Emil Forsberg sur penalty à la 77e minute a permis à la Suède de se défaire de la Slovaquie et de s'imposer 1-0 lors de la 2e journée du groupe E de l'Euro 2020. Un succès capital pour les Suédois, désormais en tête de leur pour le avec 4 points devant la Slovaquie (3) en attendant le duel entre l'Espagne (1 pt) et la Pologne (0 pts) prévu samedi.