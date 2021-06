La Slovaquie a réussi son entrée dans le groupe E l'Euro 2020. Pour leur tout premier match de phase finale du tournoi continental, Marek Hamsik and co ont pris la mesure de la Pologne (1-2).



Favorite naturelle, la Pologne accapare la possession. La Slovaquie, bien regroupée, procède en contre grâce à ses bons manieurs de ballon. Ondrej Duda percute côté gauche et trouve le petit filet de Wojciech Szczęsny (14e). Sur une action similaire, Robert Mak est plus efficace. Plus chanceux aussi. Après avoir effacé deux défenseurs, il frappe en force. Une déviation de Kamil Glik, un poteau et un rebond malheureux plus tard, la Slovaquie est devant (0-1, 18e).

►►► À lire aussi : l’auto but de Szczęsny et la rouge de Krychowiak : les "tristes" premières de la Pologne

►►► À lire aussi : Résultats et classements des groupes de l'Euro

La Pologne garde le contrôle du cuir mais peine à se montrer vraiment dangereuse en première mi-temps. Mais dès le retour des vestiaires. Elle règle la mire. Karol Linetty, servi en retrait dans le rectangle, égalise (46e, 1-1). Les Aigles Blancs poussent pendant ce quatrième quart d’heure, mais ils sont stoppés dans leur élan par l’exclusion de Grzegorz Krychowiak pour deux jaunes (62e).



Il ne faut que 7 minutes à la Národný tím pour profiter de sa supériorité numérique. Et c’est le défenseur Milan Škriniar qui actionne le marquoir d’un maître tir croisé (1-2, 69e). Le défenseur de l’Inter a choisi son moment pour inscrire son premier but en sélection.



Malgré deux frayeurs dans le temps additionnel, parties des pieds de Jan Bednarek et Karol Świderski, la Slovaquie fête ses débuts à l’Euro par un succès.