Euro 2020 : La Pologne "dans une situation difficile"regrette Lewandowski

Battue par le voisin slovaque, la Pologne n'a pas réussi le début de tournoi espéré. Robert Lewandowski confirme que les Aigles blancs sont dans "une situation difficile" après cette défaite.



"Dommage qu'on n'a pas réussi au moins le match nul. On n'a pas été suffisamment bons dans la défense pour créer des situations nettes, qui puissent nous ouvrir la voie vers le but", a expliqué l'attaquant au micro de la télévision publique polonaise TVP.



"Ce genre d'erreurs, le Championnat d'Europe ne les pardonne pas. On a encore deux matches devant nous. On a perdu avec le rival théoriquement le plus faible donc on se retrouve dans une situation difficile. J'espère que lors du match contre l'Espagne, si on arrive à améliorer ce qui n'a pas marché aujourd'hui, ça ira mieux mais je me rends bien compte aussi que l'adversaire sera d'un niveau plus élevé. Il faut qu'on garde, face à l'Espagne, la confiance que lors d'un tournoi comme l'Euro tout peut arriver".